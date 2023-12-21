Минфин США ввёл антироссийские санкции против четырёх компаний и одного танкера
Отмечается, что под ограничения попали компании Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited из Гонконга (КНР) и Sun Ship Management D и Voliton DMCC из ОАЭ.
Кроме того, санкции введены в отношении танкера Sanar 15 под российским флагом.
Ранее стало известно, что российский Экспобанк включили в санкционный список Соединённых Штатов.
Кроме того, в список внесли расчётную небанковскую кредитную организацию «Металлург» и Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал».