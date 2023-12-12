Минфин США внёс российский Экспобанк в санкционный список

Российский Экспобанк включили в санкционный список Соединённых Штатов. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина. Кроме того, в список внесли расчётную небанковскую кредитную организацию «Металлург» и Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал».

Об этом говорится в заявлении американского Минфина.

Всего, как утверждает ведомство, США ввели санкции в отношении более 150 физических и юридических лиц, которые якобы задействованы в «снабжении военно-промышленной базы России».

Также Канада расширила санкционный список по России, включив в него 30 физических лиц.

Ранее Соединённые Штаты добавили в санкционные списки по борьбе с терроризмом и киберпреступностью шесть физических и девять юридических лиц, в том числе из России.