Минфин США внёс российский Экспобанк в санкционный список
США и Канада внесли в санкционные списки десятки российских физлиц и юрлиц
- AP
- © Patrick Semansky
Об этом говорится в заявлении американского Минфина.
Всего, как утверждает ведомство, США ввели санкции в отношении более 150 физических и юридических лиц, которые якобы задействованы в «снабжении военно-промышленной базы России».
Также Канада расширила санкционный список по России, включив в него 30 физических лиц.
Ранее Соединённые Штаты добавили в санкционные списки по борьбе с терроризмом и киберпреступностью шесть физических и девять юридических лиц, в том числе из России.