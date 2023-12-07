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США ввели санкции против шести человек и девяти компаний, в том числе из России

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Соединённые Штаты добавили в санкционные списки по борьбе с терроризмом и киберпреступностью шесть физических и девять юридических лиц, в том числе из России.
США ввели санкции против шести человек и девяти компаний, в том числе из России
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте американского Министерства финансов.

Отмечается, что в санкционный список попали граждане Йемена, Ливана и Турции.

Кроме того, ограничения введены против российских граждан Андрея Коринеца и Руслана Перетятько.

Также санкции введены в отношении российского предприятия «Русстрой».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что тысячи антироссийских ограничений создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не действуют на Россию.

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