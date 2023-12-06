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Антонов: санкции США против России мешают американскому бизнесу, но не России

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что тысячи антироссийских ограничений создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не действуют на Россию.

Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства России в США.     

«Санкции против России не действуют. Экономика России твёрдо стоит на ногах и развивается», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что американские фирмы и корпорации теряют огромные доходы от ухода с российского рынка и отказа от наших энергоресурсов.

Ранее США внесли в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физических лиц.

Также Минфин США расширил антироссийские санкции на три компании и три танкера.

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