Минфин США расширил антироссийские санкции на три компании и три танкера

США распространили антироссийские санкции на три судоходные компании и три нефтяных танкера.

Об этом информирует американское Министерство финансов.

Речь идёт о HS Atlantica Limited и Streymoy Shipping Limited из Либерии, а также Sterling Shipping Incorporated из ОАЭ.

Кроме того, под санкции попали суда NS Champion, Viktor Bakaev и HS Atlantica.

Отмечается, что их обвинили в попытках обхода «ценового потолка» на экспортируемую российскую нефть.

Ранее в FT заявили, что США хотят добиться сокращения нефтегазовых доходов России вдвое к 2030 году.

Также Швейцария заблокировала около $8,8 млрд частных российских активов.