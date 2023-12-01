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Минфин США расширил антироссийские санкции на три компании и три танкера

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США распространили антироссийские санкции на три судоходные компании и три нефтяных танкера.

Об этом информирует американское Министерство финансов.

Речь идёт о HS Atlantica Limited и Streymoy Shipping Limited из Либерии, а также Sterling Shipping Incorporated из ОАЭ.

Кроме того, под санкции попали суда NS Champion, Viktor Bakaev и HS Atlantica. 

Отмечается, что их обвинили в попытках обхода «ценового потолка» на экспортируемую российскую нефть.

Ранее в FT заявили, что США хотят добиться сокращения нефтегазовых доходов России вдвое к 2030 году.

Также Швейцария заблокировала около $8,8 млрд частных российских активов.

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