Минфин США расширил антироссийские санкции на три компании и три танкера
Об этом информирует американское Министерство финансов.
Речь идёт о HS Atlantica Limited и Streymoy Shipping Limited из Либерии, а также Sterling Shipping Incorporated из ОАЭ.
Кроме того, под санкции попали суда NS Champion, Viktor Bakaev и HS Atlantica.
Отмечается, что их обвинили в попытках обхода «ценового потолка» на экспортируемую российскую нефть.
Ранее в FT заявили, что США хотят добиться сокращения нефтегазовых доходов России вдвое к 2030 году.
Также Швейцария заблокировала около $8,8 млрд частных российских активов.