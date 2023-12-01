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FT: США хотят добиться сокращения нефтегазовых доходов России вдвое к 2030 году

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Власти Соединённых Штатов намерены добиться сокращения доходов России от нефти и газа вдвое к 2030 году.
FT: США хотят добиться сокращения нефтегазовых доходов России вдвое к 2030 году
  • Gettyimages.ru
  • © baona

Об этом газете Financial Times заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт. 

Отмечается, что Международное энергетическое агентство допустило сокращение экспорта нефти и газа России «по меньшей мере на 40—50%» к 2030 году.

«Мы собираемся сделать всё возможное, чтобы воплотить это в жизнь», — заявил Пайетт.

Ранее газета Politico со ссылкой на дипломата ЕС писала, что Европейский союз достиг предела возможностей в введении санкций в отношении России в сфере энергетики.

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