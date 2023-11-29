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Politico: ЕС в сфере энергетики достиг предела в введении санкций против России

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Европейский союз достиг предела возможностей в введении санкций в отношении России в сфере энергетики, пишет газета Politico со ссылкой на дипломата ЕС.
Politico: ЕС в сфере энергетики достиг предела в введении санкций против России
  • Gettyimages.ru

«Мы достигли наших возможностей того, что мы можем сделать, не стреляя себе в ногу и не нанося ущерба нашей конкурентоспособности», — сказал собеседник издания.

По данным газеты, при принятии нового санкционного пакета ЕС сосредоточит внимание не на российских газе и нефти, а на ограничении торговли алмазами, железом и медью.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что объединением усилий государства и бизнеса Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию со стороны стран Запада.

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