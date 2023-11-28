Путин: Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию стран Запада
- globallookpress.com
- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, посвящённого 30-летию образования организации.
«Именно объединяя усилия государства и бизнеса мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада», — сказал российский лидер.
Путин добавил, что западный санкционный блицкриг в отношении России провалился.
Ранее в Le Figaro отметили, что Западу не удалось ослабить Россию, которая проявила серьёзную стойкость.