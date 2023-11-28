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Путин: Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию стран Запада

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Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что объединением усилий государства и бизнеса Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию со стороны стран Запада.
Путин: Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию стран Запада
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, посвящённого 30-летию образования организации.

«Именно объединяя усилия государства и бизнеса мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что западный санкционный блицкриг в отношении России провалился.

Ранее в Le Figaro отметили, что Западу не удалось ослабить Россию, которая проявила серьёзную стойкость.

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