Западным странам при помощи санкций и давления не удалось ослабить Россию в экономическом, дипломатическом и военном плане, страна продемонстрировала необычайную стойкость.

Об этом пишет газета Le Figaro.

«Экономического обрушения, на которое надеялся Запад, не произошло. Что касается дипломатической изоляции, объявленной западными странами, она также не случилась», — говорится в публикации.

Автор статьи пояснил, что изоляции не случилось, потому что страны Глобального Юга продемонстрировали поддержку России.

Кроме того, в статье говорится, что жители России также проявили необычайную стойкость. Что касается российских вооружённых сил, то они смогли «адаптироваться в военной области в соответствии с тактикой противника».

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что антироссийские санкции сделали Европу беднее, в то время как саму Россию лишь усилили.