RT в Telegram
Подпишись

Figaro: Западу не удалось ослабить Россию, которая проявила серьёзную стойкость

Короткая ссылка
Западным странам при помощи санкций и давления не удалось ослабить Россию в экономическом, дипломатическом и военном плане, страна продемонстрировала необычайную стойкость.
Figaro: Западу не удалось ослабить Россию, которая проявила серьёзную стойкость
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Le Figaro.

«Экономического обрушения, на которое надеялся Запад, не произошло. Что касается дипломатической изоляции, объявленной западными странами, она также не случилась», — говорится в публикации.

Автор статьи пояснил, что изоляции не случилось, потому что страны Глобального Юга продемонстрировали поддержку России.

Кроме того, в статье говорится, что жители России также проявили необычайную стойкость. Что касается российских вооружённых сил, то они смогли «адаптироваться в военной области в соответствии с тактикой противника».

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что антироссийские санкции сделали Европу беднее, в то время как саму Россию лишь усилили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить