Figaro: Западу не удалось ослабить Россию, которая проявила серьёзную стойкость
- РИА Новости
Об этом пишет газета Le Figaro.
«Экономического обрушения, на которое надеялся Запад, не произошло. Что касается дипломатической изоляции, объявленной западными странами, она также не случилась», — говорится в публикации.
Автор статьи пояснил, что изоляции не случилось, потому что страны Глобального Юга продемонстрировали поддержку России.
Кроме того, в статье говорится, что жители России также проявили необычайную стойкость. Что касается российских вооружённых сил, то они смогли «адаптироваться в военной области в соответствии с тактикой противника».
Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что антироссийские санкции сделали Европу беднее, в то время как саму Россию лишь усилили.