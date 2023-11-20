Евродепутат Мариани считает, что санкции разорили Европу и усилили Россию

Антироссийские санкции сделали Европу беднее, в то время как саму Россию лишь усилили. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в эфире французского телеканала TVL.

Как пишет ТАСС, евродепутат отметил, что целью санкций значилось разрушение российской экономики, однако на деле ничего подобного не произошло.

«Напротив, эти санкции сделали беднее Европу и укрепили Россию», — заявил он, добавив, что Россия теперь производит больше боеприпасов, чем все западные страны, вместе взятые.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сначала из-за санкций возникла угроза обвала экономики России.