Евродепутат Мариани считает, что санкции разорили Европу и усилили Россию
- AP
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Как пишет ТАСС, евродепутат отметил, что целью санкций значилось разрушение российской экономики, однако на деле ничего подобного не произошло.
«Напротив, эти санкции сделали беднее Европу и укрепили Россию», — заявил он, добавив, что Россия теперь производит больше боеприпасов, чем все западные страны, вместе взятые.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сначала из-за санкций возникла угроза обвала экономики России.