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Евродепутат Мариани считает, что санкции разорили Европу и усилили Россию

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Антироссийские санкции сделали Европу беднее, в то время как саму Россию лишь усилили. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в эфире французского телеканала TVL.
Евродепутат Мариани считает, что санкции разорили Европу и усилили Россию
  • AP
  • © Virginia Mayo

Как пишет ТАСС, евродепутат отметил, что целью санкций значилось разрушение российской экономики, однако на деле ничего подобного не произошло.

«Напротив, эти санкции сделали беднее Европу и укрепили Россию», — заявил он, добавив, что Россия теперь производит больше боеприпасов, чем все западные страны, вместе взятые.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сначала из-за санкций возникла угроза обвала экономики России.

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