Песков: сначала из-за санкций была угроза обвала экономики России

В самом начале ввода санкций против России существовал риск того, что российская экономика обвалится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости

Слова Пескова приводит РИА Новости. Он отметил, что для предотвращения этого сценария пришлось мобилизовать все ресурсы. Ранее представитель Еврокомиссии заявил, что в 12-й пакет санкций ЕС войдут меры против третьих стран за обход ограничений.