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Песков: сначала из-за санкций была угроза обвала экономики России

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В самом начале ввода санкций против России существовал риск того, что российская экономика обвалится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: сначала из-за санкций была угроза обвала экономики России
  • РИА Новости

Слова Пескова приводит РИА Новости.

Он отметил, что для предотвращения этого сценария пришлось мобилизовать все ресурсы.

Ранее представитель Еврокомиссии заявил, что в 12-й пакет санкций ЕС войдут меры против третьих стран за обход ограничений.

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