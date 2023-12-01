Швейцария заблокировала около $8,8 млрд частных российских активов с февраля 2022 года.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

«Швейцария заморозила финансовые активы на сумму 7,7 млрд франков (около $8,8 млрд)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посольство России заявило, что решение Швейцарии присоединиться к группе государств, которые призывают к созданию трибунала против России из-за украинского конфликта, показывает, что её нейтралитет ушёл в историю.