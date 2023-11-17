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Посольство России: Швейцария подтвердила, что её нейтралитет ушёл в историю

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Решение Швейцарии присоединиться к группе государств, которые призывают к созданию трибунала против России из-за украинского конфликта, показывает, что её нейтралитет ушёл в историю.
Посольство России: Швейцария подтвердила, что её нейтралитет ушёл в историю
  • РИА Новости

Об этом сказано в заявлении посольства России в Берне.

В дипведомстве расценили данный шаг как очередное подтверждение того, что нейтралитет Швейцарии стал достоянием истории.

Отмечается, что налицо предвзятый подход и дипломатия ad hoc, с лёгкостью жонглирующая своими «принципами» в зависимости от политической конъюнктуры.

26 октября официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение Берна сохранить ряд санкций против Ирана наносит ущерб Швейцарии как нейтральной дипломатической площадке.

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