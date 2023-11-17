Посольство России: Швейцария подтвердила, что её нейтралитет ушёл в историю
- РИА Новости
Об этом сказано в заявлении посольства России в Берне.
В дипведомстве расценили данный шаг как очередное подтверждение того, что нейтралитет Швейцарии стал достоянием истории.
Отмечается, что налицо предвзятый подход и дипломатия ad hoc, с лёгкостью жонглирующая своими «принципами» в зависимости от политической конъюнктуры.
26 октября официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение Берна сохранить ряд санкций против Ирана наносит ущерб Швейцарии как нейтральной дипломатической площадке.