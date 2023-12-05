США внесли в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физических лиц
Власти Соединённых Штатов внесли в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физических лиц.
- Gettyimages.ru
- © Grant Faint
Об этом сообщает американский Минфин.
Также рестрикции были введены в отношении фирм с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Белоруссии.
Ранее Минфин США расширил антироссийские санкции на три компании и три танкера.
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