США внесли в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физических лиц

Власти Соединённых Штатов внесли в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физических лиц.

Об этом сообщает американский Минфин.

Также рестрикции были введены в отношении фирм с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Белоруссии.

Ранее Минфин США расширил антироссийские санкции на три компании и три танкера.