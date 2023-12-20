RT в Telegram
Подпишись

Совбез ООН перенёс голосование о гуманитарной резолюции по Газе на 21 декабря

Короткая ссылка
Совбез ООН перенёс голосование о гуманитарной резолюции по сектору Газа на 21 декабря, чтобы согласовать формулировки итогового документа, заявил постпред Эквадора при всемирной организации Хосе де ла Гаска.
Совбез ООН перенёс голосование о гуманитарной резолюции по Газе на 21 декабря
  • РИА Новости

«Совет Безопасности согласился продолжить обсуждения сегодня, чтобы у него было больше времени на дипломатию. Председательство назначит голосование на завтрашнее утро», — цитирует его ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США настаивают на том, чтобы в резолюцию Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа было включено осуждение действий ХАМАС.

Также сообщалось, что президент Чили Габриэль Борич призвал реформировать ООН, после того как Соединённые Штаты наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить