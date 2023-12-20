Совбез ООН перенёс голосование о гуманитарной резолюции по Газе на 21 декабря

Совбез ООН перенёс голосование о гуманитарной резолюции по сектору Газа на 21 декабря, чтобы согласовать формулировки итогового документа, заявил постпред Эквадора при всемирной организации Хосе де ла Гаска.

«Совет Безопасности согласился продолжить обсуждения сегодня, чтобы у него было больше времени на дипломатию. Председательство назначит голосование на завтрашнее утро», — цитирует его ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США настаивают на том, чтобы в резолюцию Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа было включено осуждение действий ХАМАС.

Также сообщалось, что президент Чили Габриэль Борич призвал реформировать ООН, после того как Соединённые Штаты наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.