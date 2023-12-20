Кирби: США настаивают на осуждении действий ХАМАС в резолюции Совбеза ООН
- AP
«Для нас важно, чтобы Совбез... осудил ХАМАС и то, что они сделали 7 октября, признал необходимость возможности Израиля защищать себя, а также чтобы все члены СБ ООН взяли на себя обязательства по оказанию гумпомощи жителям сектора Газа», — сказал Кирби.
Ранее в Белом доме заявили, что США не считают правильным прекращение огня в Газе.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что только Израиль и США выступают против прекращения огня в секторе Газа.