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Кирби: США настаивают на осуждении действий ХАМАС в резолюции Совбеза ООН

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США настаивают на том, чтобы в резолюцию Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа было включено осуждение действий ХАМАС, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби: США настаивают на осуждении действий ХАМАС в резолюции Совбеза ООН
  • AP

«Для нас важно, чтобы Совбез... осудил ХАМАС и то, что они сделали 7 октября, признал необходимость возможности Израиля защищать себя, а также чтобы все члены СБ ООН взяли на себя обязательства по оказанию гумпомощи жителям сектора Газа», — сказал Кирби.

Ранее в Белом доме заявили, что США не считают правильным прекращение огня в Газе.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что только Израиль и США выступают против прекращения огня в секторе Газа.

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