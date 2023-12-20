Посольство Японии в России: Токио по-прежнему желает заключить мирный договор

Япония по-прежнему желает заключить мирный договор с Россией, но для этого нужно разрешить «территориальный спор», заявили в японском посольстве. Так японские дипломаты прокомментировали слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Москва закрыла территориальные споры с Токио.

Как утверждают в японском посольстве, «проблема остаётся неурегулированной», сообщило дипведомство РБК.

Сергей Лавров ранее дал интервью, в котором сказал: «У нас нет никаких территориальных споров со странами НАТО. У нас, в общем-то, уже больше ни с кем не существует территориальных споров. В том числе и с Японией закрыты все территориальные споры. Они это прекрасно понимают».

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.

Вместе с этим японская сторона в «Синей книге по дипломатии» Японии за 2023 год использовала формулировку о «незаконной оккупации северных территорий». В Москве в ответ на это напомнили, что Россия не приемлет подобную постановку вопроса и подобные формулировки, потому что Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации.