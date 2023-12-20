Байден заявил, что Мадуро пока выполняет договорённости с США по выборам

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пока выполняет договорённости с США о проведении «свободных выборов», но Каракасу ещё предстоит долгий путь, заявил американский лидер Джо Байден.

«Выглядит хорошо. Похоже, что Мадуро пока выполняет свои обязательства по проведению свободных выборов. Но это ещё не всё. Предстоит ещё долгий путь. Но пока всё хорошо», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что США освободили Алекса Сааба — близкого союзника президента Венесуэлы Николаса Мадуро, — в обмен на нескольких заключённых американцев.

До этого Мадуро объявил, что Соединённые Штаты должны ответить за похищение дипломата Алекса Сааба, прежде чем смогут возобновиться переговоры с правой оппозицией.

До этого президент Венесуэлы заявил, что власти страны обратятся в международные организации с заявлением о похищении дипломата Алекса Сааба, который был экстрадирован в США.