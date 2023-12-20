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Байден заявил, что Мадуро пока выполняет договорённости с США по выборам

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро пока выполняет договорённости с США о проведении «свободных выборов», но Каракасу ещё предстоит долгий путь, заявил американский лидер Джо Байден.
Байден заявил, что Мадуро пока выполняет договорённости с США по выборам
  • Gettyimages.ru

«Выглядит хорошо. Похоже, что Мадуро пока выполняет свои обязательства по проведению свободных выборов. Но это ещё не всё. Предстоит ещё долгий путь. Но пока всё хорошо», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что США освободили Алекса Сааба — близкого союзника президента Венесуэлы Николаса Мадуро, — в обмен на нескольких заключённых американцев.

До этого Мадуро объявил, что Соединённые Штаты должны ответить за похищение дипломата Алекса Сааба, прежде чем смогут возобновиться переговоры с правой оппозицией.

До этого президент Венесуэлы заявил, что власти страны обратятся в международные организации с заявлением о похищении дипломата Алекса Сааба, который был экстрадирован в США.

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