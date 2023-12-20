Байден заявил, что Мадуро пока выполняет договорённости с США по выборам
- Gettyimages.ru
«Выглядит хорошо. Похоже, что Мадуро пока выполняет свои обязательства по проведению свободных выборов. Но это ещё не всё. Предстоит ещё долгий путь. Но пока всё хорошо», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что США освободили Алекса Сааба — близкого союзника президента Венесуэлы Николаса Мадуро, — в обмен на нескольких заключённых американцев.
До этого Мадуро объявил, что Соединённые Штаты должны ответить за похищение дипломата Алекса Сааба, прежде чем смогут возобновиться переговоры с правой оппозицией.
До этого президент Венесуэлы заявил, что власти страны обратятся в международные организации с заявлением о похищении дипломата Алекса Сааба, который был экстрадирован в США.