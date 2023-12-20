АР: США освободили близкого союзника Мадуро в обмен на нескольких американцев
Как сообщает Associated Press, Сааб был арестован по обвинению в отмывании средств в 2020 году.
В обмен на союзника Мадуро Венесуэла освободит, предположительно, десять американцев. В Белом доме ситуацию не комментировали.
При этом агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Венесуэле отмечает, что речь идёт об освобождении 36 граждан, включая 12 американцев.
Ранее Мадуро объявил, что Соединённые Штаты должны ответить за похищение дипломата Алекса Сааба, прежде чем смогут возобновиться переговоры с правой оппозицией.
До этого президент Венесуэлы заявил, что власти страны обратятся в международные организации с заявлением о похищении дипломата Алекса Сааба, который был экстрадирован в США.