АР: США освободили близкого союзника Мадуро в обмен на нескольких американцев

США освободили Алекса Сааба, близкого союзника президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в обмен на нескольких заключённых американцев.

Как сообщает Associated Press, Сааб был арестован по обвинению в отмывании средств в 2020 году.

В обмен на союзника Мадуро Венесуэла освободит, предположительно, десять американцев. В Белом доме ситуацию не комментировали.

При этом агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Венесуэле отмечает, что речь идёт об освобождении 36 граждан, включая 12 американцев.

Ранее Мадуро объявил, что Соединённые Штаты должны ответить за похищение дипломата Алекса Сааба, прежде чем смогут возобновиться переговоры с правой оппозицией.

До этого президент Венесуэлы заявил, что власти страны обратятся в международные организации с заявлением о похищении дипломата Алекса Сааба, который был экстрадирован в США.