DE: слова Путина о модернизации ядерных сил были сигналом для Запада

Слова президента России Владимира Путина о модернизации стратегических ядерных сил были сигналом для Запада, заявили журналисты Daily Express (DE).

«Владимир Путин сделал новое грозное предупреждение Западу, заявив, что находящееся в распоряжении российских ядерных сил оружие модернизировано на 95%», — говорится в публикации.

Авторы публикации напомнили, что на вооружении у России стоят гиперзвуковые ракеты «Авангард». В то же время мифы о неуязвимом западном вооружении были разрушены в ходе СВО на Украине.

Ранее Путин заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России доведён до 95%. Президент добавил, что в морском компоненте эти показатели доведены почти до 100%.

По его словам, до конца 2023 года в российские ракетные войска будет поставлено 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард».