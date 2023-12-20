RT в Telegram
Подпишись

DE: слова Путина о модернизации ядерных сил были сигналом для Запада

Короткая ссылка
Слова президента России Владимира Путина о модернизации стратегических ядерных сил были сигналом для Запада, заявили журналисты Daily Express (DE).
DE: слова Путина о модернизации ядерных сил были сигналом для Запада
  • РИА Новости

«Владимир Путин сделал новое грозное предупреждение Западу, заявив, что находящееся в распоряжении российских ядерных сил оружие модернизировано на 95%», — говорится в публикации.

Авторы публикации напомнили, что на вооружении у России стоят гиперзвуковые ракеты «Авангард». В то же время мифы о неуязвимом западном вооружении были разрушены в ходе СВО на Украине.

Ранее Путин заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России доведён до 95%. Президент добавил, что в морском компоненте эти показатели доведены почти до 100%.

По его словам, до конца 2023 года в российские ракетные войска будет поставлено 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить