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Путин: до конца года в ракетные войска поставят 15 установок «Ярс» и «Авангард»

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Президент России Владимир Путин заявил, что до конца 2023 года в российские ракетные войска будет поставлено 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард».

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.

«До конца года на боевое дежурство в ракетные войска стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард», — сообщил российский лидер.

Владимир Путин также заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России доведён до 95%.

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