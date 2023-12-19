Путин: до конца года в ракетные войска поставят 15 установок «Ярс» и «Авангард»
Об этом глава государства сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.
«До конца года на боевое дежурство в ракетные войска стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард», — сообщил российский лидер.
Владимир Путин также заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России доведён до 95%.