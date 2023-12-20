NBC: Си Цзиньпин в США напрямую сказал Байдену, что Тайвань воссоединится с КНР

Китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско напрямую сказал ему, что Тайвань в конце концов воссоединится с материковым Китаем и это произойдёт мирным путём, сообщают источники телеканала NBC.

На встрече в присутствии американских и китайских чиновников Си Цзиньпин утверждал, что Китай не намерен применять силу для воссоединения, сообщает канал.

Кроме того, по сведениям собеседников, Си Цзиньпин подчеркнул, что американские военные ошибаются в своих прогнозах, согласно которым Китай намерен воссоединиться с Тайванем в 2025 или 2027 году. Китайский лидер якобы утверждал, что Пекин пока не определился с точными сроками.

Отмечается, что Белый дом при этом отклонил просьбу Китая публично поддержать намерения КНР провести мирное воссоединение с островом.

19 декабря Минобороны Китая в очередной раз заявило, что США должны перестать продавать вооружения Тайваню, а также вмешиваться во внутренние дела КНР. В Белом доме перед этим отмечали, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион.

14 ноября бывший посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что, если США нарушат принцип одного Китая, согласно которому Тайвань является частью КНР, риск войны значительно возрастёт.