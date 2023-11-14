Дипломат Тянькай: США повысят риск войны на Тайване, нарушив принцип «одного Китая»
Об этом пишет газета South China Morning Post.
По словам дипломата, пока существует данный принцип, «необходимости в применении силы нет».
«Но если этот принцип «одного Китая» будет нарушен или же ему будет брошен вызов, то риск войны сильно возрастёт», — сказал экс-посол.
Ранее заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся заявил, что НОАК никогда не позволит острову Тайвань отделиться от КНР.