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Дипломат Тянькай: США повысят риск войны на Тайване, нарушив принцип «одного Китая»

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Бывший посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что, если США нарушат принцип «одного Китая», согласно которому Тайвань является частью КНР, риск войны значительно возрастёт.

Об этом пишет газета South China Morning Post.

По словам дипломата, пока существует данный принцип, «необходимости в применении силы нет».

«Но если этот принцип «одного Китая» будет нарушен или же ему будет брошен вызов, то риск войны сильно возрастёт», — сказал экс-посол.

Ранее заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся заявил, что НОАК никогда не позволит острову Тайвань отделиться от КНР.

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