ЦВС КНР: китайские военные никогда не позволят Тайваню отделиться от Китая
Об этом, как информирует ТАСС, он заявил на официальной церемонии открытия X Сяншаньского форума по безопасности.
«Кто бы ни пытался в какой-либо форме отделить Тайвань от Китая, китайские военные никогда не позволят этому произойти», — говорится в заявлении.
При этом Чжан Юся отметил, что тайваньский вопрос лежит в основе ключевых интересов КНР.
Ранее глава МИД КНР Ван И назвал сепаратистов на Тайване главным вызовом для отношений с США.
В сентябре Госдеп США заявил, что Вашингтон в ближайшие годы поставит Тайваню противокорабельные ракеты.