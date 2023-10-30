ЦВС КНР: китайские военные никогда не позволят Тайваню отделиться от Китая

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся заявил, что НОАК никогда не позволит острову Тайвань отделиться от КНР.

Об этом, как информирует ТАСС, он заявил на официальной церемонии открытия X Сяншаньского форума по безопасности.

«Кто бы ни пытался в какой-либо форме отделить Тайвань от Китая, китайские военные никогда не позволят этому произойти», — говорится в заявлении.

При этом Чжан Юся отметил, что тайваньский вопрос лежит в основе ключевых интересов КНР.

Ранее глава МИД КНР Ван И назвал сепаратистов на Тайване главным вызовом для отношений с США.

В сентябре Госдеп США заявил, что Вашингтон в ближайшие годы поставит Тайваню противокорабельные ракеты.