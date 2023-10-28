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Глава МИД КНР назвал сепаратистов на Тайване главным вызовом для отношений с США

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Глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с помощником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном назвал сепаратистов на Тайване главным вызовом для отношений Китая и США.

Об этом заявили в МИД Китая.

По словам Ван И, КНР и США должны «выступить решительно против» сепаратистских настроений на Тайване.

Он также указал на необходимость принятия конкретных стратегических мер для пресечения попыток обеспечить независимость Тайваня.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС выступает против приобретения Тайванем независимости, но за сохранение связей с ним.

4 октября Вооружённые силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 29 летательных аппаратов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая.

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