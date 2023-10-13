Боррель: ЕС выступает против независимости Тайваня, но за связи с ним
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Об этом Боррель написал в статье для газеты South China Morning Post.
«Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям с любой стороны; нет применению силы», — говорится в публикации.
При этом еврочиновник подчеркнул, что ЕС выступает за сохранение двусторонних связей с Тайванем, которое, по его словам, не подразумевает политического признания в качестве независимого государства.
Ранее сын бывшего президента США Дональда Трампа высказал мнение, что следующий глобальный конфликт может начаться на Тайване.