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Боррель: ЕС выступает против независимости Тайваня, но за связи с ним

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС выступает против приобретения Тайванем независимости, но за сохранение связей с ним.
Боррель: ЕС выступает против независимости Тайваня, но за связи с ним
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

Об этом Боррель написал в статье для газеты South China Morning Post.

«Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям с любой стороны; нет применению силы», — говорится в публикации.

При этом еврочиновник подчеркнул, что ЕС выступает за сохранение двусторонних связей с Тайванем, которое, по его словам, не подразумевает политического признания в качестве независимого государства.

Ранее сын бывшего президента США Дональда Трампа высказал мнение, что следующий глобальный конфликт может начаться на Тайване.

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