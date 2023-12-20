Advance: Путин сделал стратегическое заявление о переговорах на условиях России

Обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша заявил, что российский лидер Владимир Путин дал чётко понять Западу, что мирные соглашения по Украине возможны только на российских условиях.

Такое заявление он сделал, ссылаясь на выступление российского президента на заседании коллегии Минобороны в Москве, на котором Путин отметил, что Россия готова на переговоры по Украине исходя из «собственных интересов».

Кроме того, Роша добавил, что Вашингтон пока не подталкивает Киев на переговоры, поскольку ещё может извлекать из этого конфликта выгоду.

Ранее в NYT заявили, что Киев может только угрожать БПЛА, чтобы иметь шанс на переговоры к 2025 году.

Также стало известно, что Владимир Зеленский заявил об отказе от переговоров с Россией.