NYT: Киев может только угрожать БПЛА, чтобы иметь шанс на переговоры к 2025 году

Украинские войска имеют мало шансов захватить какие-либо территории, поэтому, чтобы иметь возможность для проведения переговоров с Россией в 2024 году, ВСУ могут только угрожать ракетами и беспилотниками, говорится в публикации газеты The New York Times.

Некоторые представители американских военных кругов сейчас рекомендуют Украине придерживаться стратегии «удерживай и наращивай». Она предполагает концентрацию на удерживании ещё не утерянных территорий и наращивание возможности производства собственного оружия в следующем году.

Автор материала написал, что шансов на продвижение на земле у ВСУ мало, а значит, их цель будет состоять в том, чтобы создать угрозу при помощи БПЛА и ракет. По его мнению, это позволит иметь возможность для проведения переговоров с Россией в конце следующего года или в 2025 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких предпосылок для мирных переговоров по Украине.