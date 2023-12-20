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NYT: Киев может только угрожать БПЛА, чтобы иметь шанс на переговоры к 2025 году

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Украинские войска имеют мало шансов захватить какие-либо территории, поэтому, чтобы иметь возможность для проведения переговоров с Россией в 2024 году, ВСУ могут только угрожать ракетами и беспилотниками, говорится в публикации газеты The New York Times.
NYT: Киев может только угрожать БПЛА, чтобы иметь шанс на переговоры к 2025 году
  • AP

Некоторые представители американских военных кругов сейчас рекомендуют Украине придерживаться стратегии «удерживай и наращивай». Она предполагает концентрацию на удерживании ещё не утерянных территорий и наращивание возможности производства собственного оружия в следующем году.

Автор материала написал, что шансов на продвижение на земле у ВСУ мало, а значит, их цель будет состоять в том, чтобы создать угрозу при помощи БПЛА и ракет. По его мнению, это позволит иметь возможность для проведения переговоров с Россией в конце следующего года или в 2025 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких предпосылок для мирных переговоров по Украине.

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