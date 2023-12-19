Небензя: Иран вернётся к исполнению СВПД только при встречных шагах Запада

Возвращение Ирана к исполнению СВПД может быть реализовано только при встречном действии западных участников плана.

Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Как передаёт РИА Новости, он отметил, что любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, на чьей стороне находится мяч.

По словам Небензи, возвращение Тегерана к выполнению приостановленных им добровольных обязательств по ограничению ядерной энергетической программы может быть реализовано только при синхронизированном встречном движении западных участников сделки и Соединённых Штатов, действия которых привели к настоящей ситуации.

Он также сообщил, что никаких поставок между Ираном и Россией, нарушающих положения резолюции 2231 (о создании СВПД), не было.

Как заявили в МИД России 17 октября, российская сторона исходит из того, что поставки в Иран и из него продукции, попадающей под охват режима контроля за ракетной технологией, больше не нуждаются в согласовании в СБ ООН.