Небензя: Иран вернётся к исполнению СВПД только при встречных шагах Запада
Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Как передаёт РИА Новости, он отметил, что любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, на чьей стороне находится мяч.
По словам Небензи, возвращение Тегерана к выполнению приостановленных им добровольных обязательств по ограничению ядерной энергетической программы может быть реализовано только при синхронизированном встречном движении западных участников сделки и Соединённых Штатов, действия которых привели к настоящей ситуации.
Он также сообщил, что никаких поставок между Ираном и Россией, нарушающих положения резолюции 2231 (о создании СВПД), не было.
Как заявили в МИД России 17 октября, российская сторона исходит из того, что поставки в Иран и из него продукции, попадающей под охват режима контроля за ракетной технологией, больше не нуждаются в согласовании в СБ ООН.