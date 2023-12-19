Небензя: нарушающих резолюцию об СВПД поставок между Ираном и Россией не было

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН заявил, что никаких поставок между Ираном и Россией, нарушающих положения резолюции 2231 (о создании СВПД), не было.

Об этом пишет РИА Новости.

«Как известно, никаких поставок в обход требований резолюции 2231 не было и быть не могло», — подчеркнул он.

Небензя добавил, что никаких вызывающих доверие доказательств обратного, как и доказательств того, что представленные США и Великобританией обломки были собраны на Украине, также приведено не было.

Как заявили в МИД России 17 октября, российская сторона исходит из того, что поставки в Иран и из него продукции, попадающей под охват режима контроля за ракетной технологией, больше не нуждаются в согласовании в СБ ООН.

26 октября официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение Берна сохранить ряд санкций против Ирана наносит ущерб Швейцарии как нейтральной дипломатической площадке.