МИД России: поставки в Иран ракетных технологий не требуют согласования в ООН

Российская сторона исходит из того, что поставки в Иран и из него продукции, попадающей под охват режима контроля за ракетной технологией, больше не нуждаются в согласовании в СБ ООН, заявили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 18 октября истекает действие требований резолюции СБ ООН 2231, касающихся иранской ракетной программы.

«Поставки в Иран и из ИРИ продукции, попадающей под охват режима контроля за ракетной технологией, более не требуют предварительного согласования в СБ ООН», — говорится в сообщении.

В марте российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчёркивал, что Россия твёрдо настроена на продолжение диалога по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.