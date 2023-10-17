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МИД России: поставки в Иран ракетных технологий не требуют согласования в ООН

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Российская сторона исходит из того, что поставки в Иран и из него продукции, попадающей под охват режима контроля за ракетной технологией, больше не нуждаются в согласовании в СБ ООН, заявили в МИД России.
МИД России: поставки в Иран ракетных технологий не требуют согласования в ООН
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 18 октября истекает действие требований резолюции СБ ООН 2231, касающихся иранской ракетной программы.

«Поставки в Иран и из ИРИ продукции, попадающей под охват режима контроля за ракетной технологией, более не требуют предварительного согласования в СБ ООН», — говорится в сообщении.

В марте российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчёркивал, что Россия твёрдо настроена на продолжение диалога по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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