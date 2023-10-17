МИД России: поставки в Иран ракетных технологий не требуют согласования в ООН
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Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 18 октября истекает действие требований резолюции СБ ООН 2231, касающихся иранской ракетной программы.
«Поставки в Иран и из ИРИ продукции, попадающей под охват режима контроля за ракетной технологией, более не требуют предварительного согласования в СБ ООН», — говорится в сообщении.
В марте российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчёркивал, что Россия твёрдо настроена на продолжение диалога по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.