Ульянов заявил, что Россия намерена продолжить диалог по восстановлению СВПД

Россия твёрдо настроена на продолжение диалога по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Подтверждаем твёрдый настрой на завершение работы над восстановлением СВПД в оригинальном виде. Шанс на реанимирование ядерной сделки сохраняется», — цитирует его ТАСС.

Ульянов подчеркнул, что этот шанс нельзя упустить, таким образом допустив неконтролируемую эскалацию.

Он также отметил, что именно западные страны не готовы к конструктивным действиям, а не исламская республика. По словам российского постпреда, если бы они перестали препятствовать процессу, основания для озабоченностей вокруг ядерной программы Ирана были бы устранены.

Официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс ранее на брифинге заявил, что США не обсуждают с Ираном возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

Ульянов отмечал, что, в отличие от Запада, Иран, Россия и Китай обладают политической волей для переговоров по «реанимации» СВПД.