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Глава Пентагона Остин заявил о «беспрецедентном оборонном сотрудничестве» России и Ирана

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Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что Россия пошла на «беспрецедентное оборонное сотрудничество» с Ираном по ракетному и противовоздушному вооружению.
Глава Пентагона Остин заявил о «беспрецедентном оборонном сотрудничестве» России и Ирана
  • AP

«В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о подготовке встречи в Москве глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчёркивал, что Россия твёрдо настроена на продолжение диалога по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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