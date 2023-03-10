Глава Пентагона Остин заявил о «беспрецедентном оборонном сотрудничестве» России и Ирана

Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что Россия пошла на «беспрецедентное оборонное сотрудничество» с Ираном по ракетному и противовоздушному вооружению.

«В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о подготовке встречи в Москве глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчёркивал, что Россия твёрдо настроена на продолжение диалога по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.