Чавушоглу заявил о подготовке встречи глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии в Москве

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о подготовке встречи в Москве глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии.

«Российская сторона предложила провести техническую встречу на следующей неделе в качестве подготовки к встрече глав МИД. Наш замглавы МИД направится в Москву», — цитирует его РИА Новости.

Чавушоглу добавил, что на следующей неделе состоится четырёхсторонняя встреча технических делегаций. О датах и содержании будущих переговоров глава турецкого МИД не сообщил.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов подчеркнул, что участники встречи договорились не раскрывать подробности, и отметил, что «надо работать дискретно на принципах тихой дипломатии».