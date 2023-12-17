Reuters: Израиль и ХАМАС открыты к новым переговорам, но есть препятствия
«Два источника в египетских службах безопасности заявили в воскресенье, что Израиль и ХАМАС готовы к возобновлению прекращения огня и освобождению заложников, но остаются разногласия относительно того, как это будет реализовано», — пишет агентство.
28 ноября директор ЦРУ Уильям Бёрнс прибыл в Катар для секретных консультаций по освобождению заложников в секторе Газа.
2 декабря стало известно, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал отозвать группу переговорщиков от разведки МОССАД из Катара.