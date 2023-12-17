Reuters: Израиль и ХАМАС открыты к новым переговорам, но есть препятствия

Израиль и ХАМАС открыты к переговорам о новом прекращении огня, но стороны расходятся из-за разногласий по деталям, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силовом блоке Египта.

«Два источника в египетских службах безопасности заявили в воскресенье, что Израиль и ХАМАС готовы к возобновлению прекращения огня и освобождению заложников, но остаются разногласия относительно того, как это будет реализовано», — пишет агентство.

28 ноября директор ЦРУ Уильям Бёрнс прибыл в Катар для секретных консультаций по освобождению заложников в секторе Газа.

2 декабря стало известно, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал отозвать группу переговорщиков от разведки МОССАД из Катара.