NYT: покинувшие российский рынок западные компании потеряли более $103 млрд

Иностранные компании, принявшие решение покинуть российский рынок после начала проведения СВО, понесли финансовые потери на сумму более $103 млрд. Такие данные приводит газета The New York Times.

Издание отмечает, что президент России Владимир Путин смог обернуть ситуацию в свою пользу, превратив ожидаемую неудачу «в схему обогащения».

Предполагалось, что уход зарубежных компаний позволит «задушить российскую экономику», однако Кремль «имел другие планы» и превратил бойкот западных компаний в «удачу для государства», указывается в материале.

Ранее об итогах 2023 года в экономике России высказался сам Путин. По словам главы государства, те, кто думал, что в стране всё рухнет, очень разочарованы.