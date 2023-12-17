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NYT: покинувшие российский рынок западные компании потеряли более $103 млрд

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Иностранные компании, принявшие решение покинуть российский рынок после начала проведения СВО, понесли финансовые потери на сумму более $103 млрд. Такие данные приводит газета The New York Times.
NYT: покинувшие российский рынок западные компании потеряли более $103 млрд
  • globallookpress.com
  • © Artem Sobolev

Издание отмечает, что президент России Владимир Путин смог обернуть ситуацию в свою пользу, превратив ожидаемую неудачу «в схему обогащения».

Предполагалось, что уход зарубежных компаний позволит «задушить российскую экономику», однако Кремль «имел другие планы» и превратил бойкот западных компаний в «удачу для государства», указывается в материале.

Ранее об итогах 2023 года в экономике России высказался сам Путин. По словам главы государства, те, кто думал, что в стране всё рухнет, очень разочарованы.

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