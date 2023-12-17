RT в Telegram
Подпишись

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Короткая ссылка
Армия КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
  • AP

Агентство ссылается на военные службы Республики Корея.

Подробности ракетного пуска не приводятся.

В ноябре КНДР вывела спутник «Маллигён-1» на орбиту. Постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что запуск разведывательного аппарата был спровоцирован дестабилизацией ситуации в регионе, которая создаётся безрассудными действиями США и их сторонников.

В КНДР после этого сообщили, что спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев Соединённых Штатов на военно-морской базе в Норфолке.

Пентагон не подтвердил эти данные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить