Армия КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Агентство ссылается на военные службы Республики Корея.

Подробности ракетного пуска не приводятся.

В ноябре КНДР вывела спутник «Маллигён-1» на орбиту. Постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что запуск разведывательного аппарата был спровоцирован дестабилизацией ситуации в регионе, которая создаётся безрассудными действиями США и их сторонников.

В КНДР после этого сообщили, что спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев Соединённых Штатов на военно-морской базе в Норфолке.

Пентагон не подтвердил эти данные.