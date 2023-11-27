Постпред КНДР в ООН: действия США побудили Пхеньян запустить спутник

Запуск КНДР разведывательного спутника был спровоцирован дестабилизацией ситуации в регионе, которая создаётся безрассудными действиями США и их сторонниками.

Об этом заявил постпред КНДР при ООН Ким Сон.

«То, что КНДР запустила спутник-разведчик, напрямую связано с нестабильной обстановкой в регионе, которая создаётся безрассудными военными действиями США и их последователями», — цитирует его ТАСС.

21 ноября КНДР заявила об успешном выведении на орбиту своего разведывательного спутника «Маллигён-1».

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 выступили с осуждением запуска КНДР ракеты с разведывательным спутником.