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Постпред КНДР в ООН: действия США побудили Пхеньян запустить спутник

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Запуск КНДР разведывательного спутника был спровоцирован дестабилизацией ситуации в регионе, которая создаётся безрассудными действиями США и их сторонниками.
Постпред КНДР в ООН: действия США побудили Пхеньян запустить спутник
  • РИА Новости

Об этом заявил постпред КНДР при ООН Ким Сон.

«То, что КНДР запустила спутник-разведчик, напрямую связано с нестабильной обстановкой в регионе, которая создаётся безрассудными военными действиями США и их последователями», — цитирует его ТАСС.

21 ноября КНДР заявила об успешном выведении на орбиту своего разведывательного спутника «Маллигён-1».

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 выступили с осуждением запуска КНДР ракеты с разведывательным спутником.

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