КНДР заявила, что успешно вывела на орбиту разведывательный спутник
- РИА Новости
Как утверждают северокорейские власти, успешный космический пуск повысит боеготовность Вооружённых сил КНДР.
«Запуск разведывательного спутника «Маллигён-1» на ракете-носителе нового типа «Чхоллима-1» прошёл успешно», — пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сообщение которого приводит ТАСС.
В Токио и Сеуле утверждают, что КНДР вечером 21 ноября запустила ракету со своим спутником.
При этом КНДР ранее предупреждала японскую сторону о планируемом запуске.
В Министерстве обороны Японии сообщили, что части запущенной ракеты, которая, предположительно, выводила на орбиту спутник, упали в Восточно-Китайское море и Тихий океан.