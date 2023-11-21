КНДР заявила, что успешно вывела на орбиту разведывательный спутник

КНДР заявила об успешном выведении на орбиту своего разведывательного спутника «Маллигён-1». Пхеньян намерен запустить ещё несколько аппаратов в ближайшем будущем.

Как утверждают северокорейские власти, успешный космический пуск повысит боеготовность Вооружённых сил КНДР.

«Запуск разведывательного спутника «Маллигён-1» на ракете-носителе нового типа «Чхоллима-1» прошёл успешно», — пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сообщение которого приводит ТАСС.

В Токио и Сеуле утверждают, что КНДР вечером 21 ноября запустила ракету со своим спутником.

При этом КНДР ранее предупреждала японскую сторону о планируемом запуске.

В Министерстве обороны Японии сообщили, что части запущенной ракеты, которая, предположительно, выводила на орбиту спутник, упали в Восточно-Китайское море и Тихий океан.