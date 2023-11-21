Части запущенной КНДР ракеты упали в Восточно-Китайское море и Тихий океан
Он пояснил, что во время полёта от ракеты отделилось несколько частей.
«Одна из них упала в Восточное-Китайское море примерно в 350 км к западу от Корейского полуострова... вторая её часть упала в Тихом океане в 1200 км к юго-западу от острова Окиноторисима», — цитирует Миядзаву ТАСС.
Указанные районы находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Ранее Министерство обороны Японии сообщило о запуске Северной Кореей ракеты. При этом КНДР ранее предупреждала японскую сторону о планируемом запуске.