Северная Корея предупредила Японию о планах запустить ракету со спутником

В КНДР предупредили Японию о планах провести запуск ракеты-носителя со спутником.

«Северная Корея уведомила береговую охрану Японии о том, что в период с 22 ноября по 1 декабря запустит «искусственный спутник», — сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что запуск планируется осуществить в направлении Жёлтого и Южно-Китайского морей.

Президент России Владимир Путин в сентябре обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество в космической сфере.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия помогать Северной Корее строить спутники, российский президент отметил, что он и глава КНДР Ким Чен Ын приехали на космодром Восточный именно поэтому.