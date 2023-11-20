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Северная Корея предупредила Японию о планах запустить ракету со спутником

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В КНДР предупредили Японию о планах провести запуск ракеты-носителя со спутником.

«Северная Корея уведомила береговую охрану Японии о том, что в период с 22 ноября по 1 декабря запустит «искусственный спутник», — сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что запуск планируется осуществить в направлении Жёлтого и Южно-Китайского морей.

Президент России Владимир Путин в сентябре обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество в космической сфере.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия помогать Северной Корее строить спутники, российский президент отметил, что он и глава КНДР Ким Чен Ын приехали на космодром Восточный именно поэтому.

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