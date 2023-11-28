Reuters: КНДР заявила, что сделала со спутника снимки Белого дома и Пентагона
Об этом информирует Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Как сказано в сообщении, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил фото Белого дома, Пентагона и авианосцев ВМС Соединённых Штатов на военно-морской базе в Норфолке.
Уточняется, что снимки сделаны шпионским спутником.
Ранее постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что запуск КНДР разведывательного спутника был спровоцирован дестабилизацией ситуации в регионе, которая создаётся безрассудными действиями США и их сторонников.