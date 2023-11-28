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Reuters: КНДР заявила, что сделала со спутника снимки Белого дома и Пентагона

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КНДР сообщает, что её разведывательный спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев Соединённых Штатов на военно-морской базе в Норфолке.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Как сказано в сообщении, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил фото Белого дома, Пентагона и авианосцев ВМС Соединённых Штатов на военно-морской базе в Норфолке.

Уточняется, что снимки сделаны шпионским спутником.

Ранее постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что запуск КНДР разведывательного спутника был спровоцирован дестабилизацией ситуации в регионе, которая создаётся безрассудными действиями США и их сторонников.

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