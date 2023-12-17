RT в Telegram
Подпишись

Hill: расследование республиканцев против Байдена может ударить по ним же

Короткая ссылка
Расследование республиканцев в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена может обернуться для «великой старой партии» неприятными последствиями из-за непреднамеренной помощи, которую они рискуют оказать демократам в конгрессе, а также самому президенту во время его предвыборной кампании, пишет газета The Hill.

Как полагает издание, сохраняется вероятность того, что республиканцам не удастся объявить импичмент президенту — такой исход расследования лишь даст в руки демократам лишние аргументы о том, что расследование носило сугубо политический характер.

В таком случае недовольными останутся как консерваторы в палате представителей США, так и неприятели Байдена, жаждущие объявить импичмент, подчёркивает газета.

Предметом расследования, которое проводят республиканцы, в частности, стали утверждения о том, что Байден использовал свои политические полномочия в интересах деловых операций за рубежом, а также что Минюст умышленно затягивал расследование в отношении Хантера Байдена — сына нынешнего главы Белого дома.

14 декабря палата представителей конгресса США, находящаяся под контролем республиканцев, проголосовала за дальнейшее расследование с целью объявить импичмент Джо Байдену. За резолюцию проголосовал 221 член законодательного органа, против — 212.

Сам президент утверждает, что расследование республиканцев является «безосновательным политическим трюком».

Как писал портал Axios, Хантер Байден может оказаться центральной фигурой в расследовании, начатом с целью объявить импичмент президенту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить