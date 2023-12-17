Hill: расследование республиканцев против Байдена может ударить по ним же
Как полагает издание, сохраняется вероятность того, что республиканцам не удастся объявить импичмент президенту — такой исход расследования лишь даст в руки демократам лишние аргументы о том, что расследование носило сугубо политический характер.
В таком случае недовольными останутся как консерваторы в палате представителей США, так и неприятели Байдена, жаждущие объявить импичмент, подчёркивает газета.
Предметом расследования, которое проводят республиканцы, в частности, стали утверждения о том, что Байден использовал свои политические полномочия в интересах деловых операций за рубежом, а также что Минюст умышленно затягивал расследование в отношении Хантера Байдена — сына нынешнего главы Белого дома.
14 декабря палата представителей конгресса США, находящаяся под контролем республиканцев, проголосовала за дальнейшее расследование с целью объявить импичмент Джо Байдену. За резолюцию проголосовал 221 член законодательного органа, против — 212.
Сам президент утверждает, что расследование республиканцев является «безосновательным политическим трюком».
Как писал портал Axios, Хантер Байден может оказаться центральной фигурой в расследовании, начатом с целью объявить импичмент президенту.