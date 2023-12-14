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Байден назвал политическим трюком расследование республиканцев в рамках импичмента

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Расследование республиканцев в рамках процедуры импичмента является «безосновательным политическим трюком». Об этом сообщил президент США Джо Байден.

Ранее профильный комитет по регламенту палаты представителей Соединённых Штатов одобрил резолюцию по расследованию с целью вынесения импичмента Байдену.

«Вместо того, чтобы делать всё, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи», — приводит РИА Новости его слова.

Байден подчеркнул, что республиканцы не работают на благо США.

7 декабря члены палаты представителей от Республиканской партии представили текст резолюции, разрешающей продолжение расследования для вынесения импичмента Байдену.

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