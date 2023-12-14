Байден назвал политическим трюком расследование республиканцев в рамках импичмента
Ранее профильный комитет по регламенту палаты представителей Соединённых Штатов одобрил резолюцию по расследованию с целью вынесения импичмента Байдену.
«Вместо того, чтобы делать всё, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи», — приводит РИА Новости его слова.
Байден подчеркнул, что республиканцы не работают на благо США.
7 декабря члены палаты представителей от Республиканской партии представили текст резолюции, разрешающей продолжение расследования для вынесения импичмента Байдену.