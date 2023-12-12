Axios: Джо Байден «разгневан и опечален» из-за уголовного преследования его сына

Нападки на Хантера Байдена погружают президента США в «злость и печаль», пишет портал Axios. Сам Джо Байден в частных беседах признавался, что чувствует себя виноватым в том, что приходится переживать его 53-летнему сыну, сообщает издание со ссылкой на источники, близкие к главе Белого дома.

Портал отмечает, что Хантер Байден может оказаться центральной фигурой в расследовании республиканцев, начатом с целью объявить импичмент президенту США.

«81-летний президент в разговорах с близкими соратниками выражал мнение, что, если бы он не баллотировался в 2020 году, Хантеру не грозило бы уголовное преследование и он не стал бы ежедневной мишенью консервативных СМИ», — говорится в статье Алекса Томпсона.

Уголовное расследование, касающееся Байдена-младшего, обострило отношения президента с генпрокурором Мерриком Гарландом, который в августе назначил спецпрокурора по делу Хантера Байдена, отмечает журналист.

Хантеру Байдену предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. Ему может грозить до 17 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным.

Как утверждал сам Байден-младший, он считает, что республиканцы пытаются «убить его» и развалить президентство отца.

Как утверждал спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон, Белый дом препятствует расследованию в рамках процедуры импичмента Байдена.