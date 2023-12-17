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Путин признал, что у него были наивные представления в отношении Запада

Путин признался, что был наивен в нулевых

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Президент России Владимир Путин признался, что имел очень наивные представления в нулевых в отношении Запада, несмотря на большой опыт работы в органах безопасности.
Путин признал, что у него были наивные представления в отношении Запада
  • РИА Новости

«Абсолютно искренне вам скажу, оглядываясь назад: несмотря на то, что я почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке... всё-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир, и прежде всего так называемый — сейчас я говорю абсолютно убеждённо, — так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он пояснил, что имеет в виду отсутствие идеологического противостояния между Россией и Западом — основа для конфронтации отсутствовала. 

«И если что-то происходит негативного в политике западных стран в отношении России... Я по наивности своей полагал, что это инерция мышления и действий. Вот привыкли бороться с Советским Союзом, и продолжают... Это были наивные представления о реалиях», — добавил Путин.

Ранее он заявил, что после распада СССР некоторые страны приняли готовность России к конструктивному взаимодействию за покорность. Все эти годы слышать Россию никто не собирался, а самонадеянность Запада просто зашкаливала.

Путин отметил, что такой подход ведёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. 

Папа Римский заявил, что «лай НАТО у дверей России» мог стать причиной начала спецоперации.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.

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