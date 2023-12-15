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Bloomberg: Россия может превентивно запретить поставки урана в США

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Компания «Техснабэкспорт» (входит в российскую госкорпорацию «Росатом») предупредила клиентов из Соединённых Штатов о том, что власти России могут превентивно запретить экспорт урана в США, если Вашингтон введёт эмбарго на его импорт с 2028 года.
Bloomberg: Россия может превентивно запретить поставки урана в США
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники. 

По данным агентства, речь идёт о законопроекте, находящемся на рассмотрении конгресса, который предполагает разрешение на импорт российского урана только до 2028 года.

Эту инициативу, которую ранее одобрила палата представителей США, 14 декабря заблокировали сенаторы.

Отмечается, что Москва пока не приняла окончательного решения по этому вопросу.

Ранее стало известно, что США в октябре 2023 года нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 т.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти США пытаются разорить своих «европейских вассалов» и заставляют их отказываться от всего российского, однако сам Вашингтон продолжает покупать у Москвы уран и другие критические материалы.

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