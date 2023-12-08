РИА Новости: США втрое нарастили закупки урана из России
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные американской статистики.
Отмечается, что Соединённые Штаты импортировали из России обогащённый уран на $62,8 млн.
По данным агентства, Россия стала вторым главным поставщиком урана в США после Британии.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США разоряют европейских вассалов и продолжают покупать у России уран.
Также в администрации американского президента Джо Байдена признали зависимость США от ядерного топлива России.