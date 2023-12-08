РИА Новости: США втрое нарастили закупки урана из России

США в октябре 2023 года нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 т.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные американской статистики.

Отмечается, что Соединённые Штаты импортировали из России обогащённый уран на $62,8 млн.

По данным агентства, Россия стала вторым главным поставщиком урана в США после Британии.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США разоряют европейских вассалов и продолжают покупать у России уран.

Также в администрации американского президента Джо Байдена признали зависимость США от ядерного топлива России.