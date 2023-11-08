Лавров: США разоряют европейских вассалов и продолжают покупать у России уран
- РИА Новости
«Вашингтон, по сути дела, разоряет своих европейских вассалов и даёт заработать своему военно-промышленному комплексу», — сказал глава МИД в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.
Так, США навязали и продолжают навязывать Европейскому союзу дорогой американский сжиженный природный газ, а также вынуждают своими «эгоистичными законами» европейские компании переводить предприятия за океан — туда, где базовые издержки бизнеса меньше, отметил он.
«Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы», — подчеркнул Лавров.
В администрации американского президента Джо Байдена ранее признали, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности.
Помощник министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф отметила, что около 20% топлива, используемого ядерными реакторами США, завозится по контрактам с российскими поставщиками.