Власти США пытаются разорить своих «европейских вассалов» и заставляют их отказываться от всего российского, однако сам Вашингтон продолжает покупать у Москвы уран и другие критические материалы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Вашингтон, по сути дела, разоряет своих европейских вассалов и даёт заработать своему военно-промышленному комплексу», — сказал глава МИД в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.

Так, США навязали и продолжают навязывать Европейскому союзу дорогой американский сжиженный природный газ, а также вынуждают своими «эгоистичными законами» европейские компании переводить предприятия за океан — туда, где базовые издержки бизнеса меньше, отметил он.

«Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы», — подчеркнул Лавров.

В администрации американского президента Джо Байдена ранее признали, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности.

Помощник министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф отметила, что около 20% топлива, используемого ядерными реакторами США, завозится по контрактам с российскими поставщиками.