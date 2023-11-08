RT в Telegram
Подпишись

Лавров: США разоряют европейских вассалов и продолжают покупать у России уран

Короткая ссылка
Власти США пытаются разорить своих «европейских вассалов» и заставляют их отказываться от всего российского, однако сам Вашингтон продолжает покупать у Москвы уран и другие критические материалы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: США разоряют европейских вассалов и продолжают покупать у России уран
  • РИА Новости

«Вашингтон, по сути дела, разоряет своих европейских вассалов и даёт заработать своему военно-промышленному комплексу», — сказал глава МИД в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.

Так, США навязали и продолжают навязывать Европейскому союзу дорогой американский сжиженный природный газ, а также вынуждают своими «эгоистичными законами» европейские компании переводить предприятия за океан — туда, где базовые издержки бизнеса меньше, отметил он.

«Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы», — подчеркнул Лавров.

В администрации американского президента Джо Байдена ранее признали, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности.

Помощник министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф отметила, что около 20% топлива, используемого ядерными реакторами США, завозится по контрактам с российскими поставщиками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить