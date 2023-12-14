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Нарышкин: Запад не оставит попыток военного освоения территории Украины

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Запад не оставит попыток военного освоения территории Украины, а также попытается обеспечить дальнейшее существование русофобского режима в стране. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Нарышкин: Запад не оставит попыток военного освоения территории Украины
  • AP

Директор СВР подчеркнул, что политики и руководители стран Запада отдают себе отчёт в том, что летне-осеннее наступление ВСУ против Вооружённых сил России провалилось.

Но, несмотря на это, они, по словам Нарышкина, не желают отказываться от «лицемерной стратегии» использования Украины против России.

«[Они] пытаются сохранить, конечно, на Украине подконтрольный русофобский режим, пытаются дальше в военном смысле осваивать территории Украины», — цитирует Нарышкина ТАСС.

Ранее Нарышкин заявил, что Польша не планирует отказываться от планов контролировать запад Украины.

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